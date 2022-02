Liverpool : Pour ne pas frustrer Salah, Sadio Mané refuse toute célébration de son accueil

Sadio Mané aurait refusé d’être célébré par son club comme l’ont fait plusieurs joueurs. Très humble et respectueux, l’enfant de Bambali a retrouvé ses coéquipiers quelques jours après son sacre.

Dans une vidéo publiée par Liverpool, on voit le Champion d’Afrique rejoindre les Reds pour les entraînements. D’ailleurs, la vidéo fait le buzz sur le net grâce à la technicité de l’attaquant de Liverpool avec un ballon majestueusement intercepté avant de réaliser un tire cadré sur la lucarne du gardien sous les yeux de Salah.





Salah, et Sadio Mané : je t’aime, moi non plus





Entre Sadio Mané et Salah, c’est pas pourtant le parfait amour comme le pensent certains. Coéquipiers sur le terrain, les deux meilleurs joueurs du club ne sont pourtant pas de vrais amis. Cette “petite jalousie ” est souvent visible dans les vestiaires et sur le terrain à travers les gestes de Salah qui, souvent refuse de faire la passe à Sadio Mané quand une occasion se présente.





Concurrence ou jalousie ?