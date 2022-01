Liverpool prêt à miser 50 M€ pour remplacer Salah ?

Pour pallier les départs à la CAN de Salah et Mané, Liverpool est prêt à mettre 50 millions d’euros sur un nouvel ailier prodigieux.







Liverpool attend avec impatience la fenêtre de transfert de janvier, conscient qu’il perdra deux de ses principales armes offensives pendant plusieurs semaines en raison de la Coupe d’Afrique des Nations. Mohamed Salah et Sadio Mané partent en sélection et les Reds doivent garder le rythme dans la course au titre. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées, mais Liverpool aurait ciblé le Néerlandais Arnaut Danjuma à en croire le Daily Express.





Une opération qui s’annonce très coûteuse pour l’actuel 3e de Premier League. En effet, Danjuma est l’une des recrues les plus chères de l’histoire de Villarreal et son début de saison sous les ordres d’Unai Emery n’a fait qu’augmenter sa valeur. Pour la presse britannique, les Reds devront aligner au moins 50 millions d’euros pour faire céder le sous-marin jaune en janvier. Affaire à suivre…