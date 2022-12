Liverpool s'impose face à Leicester grâce à un double c.s.c de Faes

Mené à Anfield par une équipe de Leicester pleine d'envie, Liverpool s'est imposé 2-1 grâce à un doublé de Wout Faes contre son camp avant la pause. Les Reds restent 6es de Premier League.







Le match : 2-1

Liverpool l'a difficilement emporté 2-1 sur sa pelouse d'Anfield, vendredi soir, à l'occasion de la 18e journée de Premier League. Grâce à un but de Dewsbury-Hall (3e) Leicester a pris l'avantage, avant que le malheureux défenseur des Foxes Wout Faes ne permette aux Reds de renverser la partie en marquant un doublé contre son camp avant la pause (38e, 45e). Liverpool enchaîne ainsi un 4e succès de rang. Au classement, l'équipe de Jürgen Klopp reste 6e et revient à 1 point de Manchester United (5e). Leicester est 13e.





Après une très bonne entame de match, Leicester a ouvert rapidement le score. Dewsbury-Hall a profité d'une déviation de Patson Daka pour filer au but et transpercer une défense étonnamment passive des Reds. Malgré de bonnes occasions, Liverpool est resté inoffensif mais a pris l'avantage grâce à un doublé de Wout Faes contre son camp avant la mi-temps (38e, 45e).





En seconde période, Liverpool a plutôt dominé en se procurant quelques occasions franches, grâce à une belle entente entre Mohammed Salah et Darwin Nunez, sans jamais réussir à faire le break, on pense notamment à cette occasion manquée de l'Uruguayen à la 78e. Côté Leicester un Harvey Barnes très remuant n'a pas pu faire mieux que buter sur Alisson, puis sur la barre transversale (80e), même s'il était hors-jeu. Les Reds ont gagné mais ont tremblé jusqu'au bout. Surtout, ils ont inquiété défensivement en multipliant les pertes de balle dangereuses.





Le fait du match : le doublé de Faes contre son camp





Wout Faes a réalisé un exploit assez exceptionnel de malchance. Alors que Liverpool se cassait les dents sur la défense des Foxes, manquant de précision dans le dernier geste, le défenseur belge a offert la victoire aux Reds en plantant deux buts contre son camp. Le premier est survenu sur un centre de Trent Alexander Arnold, le défenseur des Foxes au premier poteau, ratait son dégagement qui partait en arrière et réalisait un lobe improbable sur son gardien (38e). Sept minutes plus tard, l'attaquant uruguayen de Liverpool Darwin Nunez accélérait et voyait sa frappe échouer sur le poteau. L'ancien joueur du Stade de Reims, pris dans son élan, repoussait la balle dans ses filets et venait inscrire un malheureux doublé.





4

Wout Faes est le 4e joueur à marquer 2 buts contre son camp lors d'un même match de Premier League, après Jamie Carragher (1999, Liverpool vs Manchester United), Michael Proctor (2003, Sunderland vs Charlton) et Jonathan Walters (2013, Stoke City vs Chelsea).





