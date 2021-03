Liverpool: Sadio affiche son objectif

Sixième au classement de la Premier League, les chances de conserver le titre pour Liverpool sont presque vaines. Il ne reste plus que la Ligue des Champions comme compétition majeure pour les Reds. Sadio Mané veut bien soulever encore la "coupe aux grandes oreilles" "Remporter la Ligue des Champions est notre grand, grand objectif, affirme l'attaquant Sénégalais. Ça ne sera pas facile parce qu'on va affronter les meilleures équipes d'Europe, mais on est là pour battre les meilleures équipes au monde. On fera tout ce qui est possible pour y parvenir et pour gagner la Ligue des Champions". Liverpool s'est déjà qualifié en quart de finale de la compétition.