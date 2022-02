Liverpool: Sadio Mané s’illustre encore par un doublé

Son retour à Liverpool après la Can 2021 au Cameroun a été un peu poussif. Mais le champion d’Afrique, Sadio Mané semble retrouver petit à petit ses repères chez les Reds.





Après son but spectaculaire, samedi dernier, contre Norwich, l’attaquant des Lions a encore frappé, ce mercredi, contre Leeds, lors d' un match retard de la 13e journée remporté par les Reds sur le score de 6-0.





Il a réalisé un doublé en 10e mn. Mané a marqué les 4e et 5e buts des siens à la 80e et à la 90e minute de la rencontre. Il porte ainsi son total à 11 réalisations cette saison.





L’attaquant Egyptien, Mohamed Salah avait plutôt réalisé un doublé sur pénalty à la 15e et à la 35e minute. Matib (30’) et Van Djik 90+3’) ont marqué les 3e et 6e but de Liverpool.