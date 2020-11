Liverpool : Trent Alexander-Arnold out 4 semaines

Selon « The Daily Mail », le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold, touché au mollet droit contre Manchester City (1-1) dimanche, devrait être éloigné des terrains durant un mois.



Touché au mollet lors du choc de Premier League face à Manchester City (1-1) dimanche à l'Etihad Stadium, le latéral droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold avait été contraint de céder sa place à James Milner (62e).





Selon The Daily Mail, le défenseur international anglais de 22 ans devrait être indisponible durant 4 semaines. Il devrait notamment rater le choc face au leader de Premier League, Leicester (le 21 novembre) et les réceptions de l'Atalanta Bergame (le 25 novembre) et de l'Ajax Amsterdam (le 1er décembre) en Ligue des champions.