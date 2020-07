Liverpool : Van Dijk "arrogant" selon un joueur de Manchester United





Andreas Pereira, milieu de terrain de Manchester United, qualifie d'arrogants deux joueurs de Liverpool : Virgil Van Dijk et James Milner.













Le milieu de terrain de Manchester United, Andreas Pereira, a choisi les stars de Liverpool Virgil van Dijk et James Milner comme les deux footballeurs qu'il aime le moins, qualifiant les deux hommes d’arrogants. Pereira n'a pas eu peur de donner son avis sur ses collègues joueurs de Premier League. La chaîne YouTube Desimpedidos a demandé à l'international brésilien quels joueurs il considérerait arrogants, et Pereira avait deux noms en tête : « Je n’aime pas vraiment ce type, Milner. Et pour vous dire la vérité, je n’aime pas ce gars, le défenseur, Van Dijk. Il est arrogant. Même sa façon de jouer est un peu arrogante », lance-t-il.





Andreas Pereira a connu sa meilleure saison à ce jour sous un maillot de Manchester United, disputant 39 matchs toutes compétitions confondues, bien qu'il se retrouve loin du onze titulaire depuis l'arrivée de Bruno Fernandes et le retour de blessure du comme Paul Pogba et Scott McTominay. Pour autant, le brésilien ne voit pas son avenir ailleurs : « Pour le moment, je ne rêve que de jouer ici. Mais bien sûr, en tant que joueur, vous aimeriez toujours jouer pour un autre grand club », a-t-il déclaré avant de préciser : « J'aime beaucoup Barcelone et le Real Madrid, ce sont aussi des équipes de premier plan. Bayern Munich. Mais pour le moment, je suis concentré ici à Manchester United. Ils m'ont tout fourni depuis que j'avais 16 ans ».