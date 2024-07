Loïc Lapoussin éjecté du noyau A de l’Union: vers une fin en eau de boudin?

Reversé dans le noyau B, Loïc Lapoussin n’effectuera pas le stage de pré-saison de l’Union aux Pays-Bas. Un départ semble inéluctable, rapporte La Dernière Heure.



Les histoires d’amour finissent mal, en général. Cela risque d’être le cas entre Lapoussin et l’Union. Sauf retournement de situation, le joueur ne portera plus le maillot du club bruxellois après quatre saisons intenses. Quelque chose s’était déjà cassé la saison dernière, et l’international malgache a pu agacer avec ses retards et ses absences à l’entraînement.



En fin de saison, l’ailier de 28 ans avait confié sa volonté “d’aller plus haut” et de “découvrir autre chose”. Son souhait devrait être exaucé. En contact avec plusieurs clubs, il a été éjecté du noyau professionnel. La DH rapporte que les deux clans se rejettent la faute. Selon l’Union, cette mise à l'écart est une décision du joueur pour être transféré. De son côté, l’entourage du joueur affirme que le club lui a forcé la main pour accélérer son départ. La direction espère récupérer quelques millions d’euros sur sa vente.