Löw : «Perdre sur un but contre son camp, c'est très décevant»

Son analyse du match





«C'était un match extrêmement intense, très bon de la part des deux équipes. Mes joueurs se sont bien comportés. Dans les courses et les duels, on a tout donné. On n'a pas pu éviter tous les contres français mais dans l'ensemble on s'en est bien sorti. Perdre sur un but contre son camp, c'est très décevant. On est bien entré dans le match, l'équipe a gagné beaucoup de duels mais on a manqué de force de percussion aux abords de la surface. Il fallait fermer l'axe car la France joue des contres extraordinaires. On a très bien défendu mais on ne peut pas le faire en permanence et on ne peut effacer Mbappé ou Griezmann. Ce que j'ai vu sur le terrain me laisse optimiste pour les matches à venir.»





L'infranchissable mur bleu





«La France est la meilleure équipe du monde en défense ces deux-trois dernières années. Ils ont 6 ou 7 joueurs qui peuvent défendre extrêmement bien dans la surface et dans les duels aériens. Derrière Rabiot et Kanté, il y a deux défenseurs centraux extrêmement forts. Ils étaient positionnés très bas et attendaient les contres. Les dix Français étaient souvent dans leur moitié de terrain, proches de leur surface de réparation.»





L'Allemagne piégée





«La France aime jouer dans l'axe donc on a essayé sur les ailes avec Gosens, Kimmich. Malheureusement, les centres étaient trop haut alors qu'on voulait jouer bas, serré. Les deux latéraux ont beaucoup couru sur les côtés. Peut-être qu'il faut s'entraîner davantage sur la dernière passe. Les Français ont bien fermé les espaces. Devant, Serge (Gnabry) et Kai (Haverts) ont beaucoup couru, il fallait défendre beaucoup car la France a beaucoup de qualité offensive. Les remplaçants n'ont pas réussi à bien entrer dans le match. En 2e mi-temps, la France a défendu très bas, face à une telle équipe on a rarement des occasions. La France permet peu d'occasions à ses adversaires.»