Lsfp : Augustin rend hommage à Saer Seck président sortant

Après deux mandats et près d’une décennie (8 ans) à la tête Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp), Saer Seck, qui a refusé de briguer un troisième mandat, a quitté officiellement son poste de président.



C’est lors de l’Assemblée générale de l’instance en charge du football pro, qui s’est tenu ce mercredi. Il est remplacé par le président de Ngb, Djibril Wade.



C’est le moment choisi par Augustin Senghor pour rendre hommage à son premier vice-président à la Fédé sénégalaise de football (Fsf) pendant 8 ans. «Saër a travaillé pour cette ligue professionnelle dans des conditions difficiles. Il a dû même y mettre du sien pour pouvoir tenir la maison’’, lance-t-il.



Augustin d’ajouter: ‘’Je pense qu’aujourd’hui, c’est le moment de lui dire merci. Et moi je le dis du fond du cœur. Parce que nous dirigeants, nous savons que dans ce que nous faisons il n’y a que des sacrifices, rien d’autre. C’est le moment donc de lui témoigner, et de lui dire merci au nom de l’ensemble de la famille du football.»