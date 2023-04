‘’Propos racistes et Islamophobes’’ de Galtier : Le message énigmatique de son ancien joueur Yassine Benzia

Les supposés propos racistes et Islamophobes de Christophe Galtier quand il était entraîneur de Nice continue de faire jaser. L’un de ses anciens joueurs à Lille, a publié un message énigmatique sur Instagram ce jeudi.





"Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais elle finit toujours par arriver", écrit l'actuel attaquant de Qarabag en terminant son message avec un #RamadanGate.