Luis de la Fuente, coach de l’Espagne: ‘’ Il n’y a pas de meilleure sélection que nous’’









Vainqueur de la Croatie (3-0) lors de sa première sortie à l’Euro 2024, l’Espagne a encore démontré sa force face à l’Italie, hier. Même si la Roja s’est imposée sur la plus petite des marques, elle a dominé son adversaire aussi largement dans le jeu. Une performance qui lui a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale et qui a aussi séduit beaucoup de techniciens notamment le sélectionneur Luis de la Fuente.













“On a eu un niveau fantastique et c’est pour cette raison qu’une grande sélection comme l’Italie a donné l’impression d’être inférieure. Je ne vois pas de limite à cette équipe et en plus elle a une marge de progression. Ils ont confiance en nous et ne vont pas s’arrêter de travailler et de progresser pour aller le plus loin possible dans cet Euro’’, a fait savoir le technicien ibérique.