Luka Modric s'apprête à prolonger son contrat au Real Madrid

Selon AS, la prolongation de contrat de Luka Modric au Real Madrid devrait rapidement être annoncée.





Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, la prolongation de contrat de Luka Modric au Real Madrid est imminente. Selon le quotidien espagnol AS, le milieu croate de 35 ans va signer un nouveau bail d'une saison avec le club merengue, jusqu'en juin 2022, ce qui constituera sa dixième saison au club. AS précise que le Croate a consenti à baisser son salaire.



Vainqueur de quatre Ligues des champions et deux Championnats d'Espagne, Modric a joué 383 rencontres sous les couleurs du Real Madrid (26 buts et 61 passes décisives).