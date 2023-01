Lutte : Ada Fass et Zarco écopent d'une lourde suspension

Le dimanche 15 janvier, l’arène nationale a vibré au rythme du combat entre Ada Fass et Zarco. Le lutteur de Grand-Yoff s’est imposé au terme d’un duel âprement disputé. Mais quelques jours après, le Comité national de gestion (CNG) de la lutte au Sénégal, qui s’est réuni ce mardi ,a décidé de sanctionner lourdement les deux lutteurs. En effet, Ada Fass et Zarco sont suspendus pendant un an de tout combat de lutte.