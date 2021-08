Lutte: Balla Gaye 2-Bombardier confirmé pour clôturer le tournoi de la Cedeao, le 7 novembre

Balla Gaye 2 et Bombardier

Initialement prévu le 31 juillet dernier, le choc entre Balla Gaye et Bombardier qui a été reporté à cause de la troisième vague du Covid-19, est prévu le 7 septembre prochain. Un jour qui coïncide avec la cérémonie de clôture du tournoi Cedeao qui aura lieu les 4 et 5 septembre.





Selon Sunu Lamb, le promoteur Gaston Mbengue avait proposé au CNG d’organiser le tournoi de la CEDEAO, du 4 au 6 novembre, pour l’affiche Balla Gaye 2-Bombardier, le dimanche 7 novembre, et y recevoir tous les membres de la communauté ouest-africaine de lutte.