Lutte : Birahim désigne un futur Roi des arènes

Il est connu pour ses analyses fines et, surtout, ses prédictions justes. Le 4 février 2014, commentant Modou Lô-Eumeu Sène sur le plateau de la 2STV, il avait vu venir la pirouette de la «chaise» qui avait permis au premier de venir à bout du second.



Birahim Ndiaye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’est une nouvelle fois livré, pour Record, à la lecture des astres de la lutte. À l’en croire, la locomotive de Jambars Wrestling Academy sera un jour sur le toit de l’arène. «Je suis Franc depuis un bon moment. S’il n’a aucun souci de santé et que les lutteurs acceptent de l’affronter, il remportera un jour la couronne de Roi des arènes», décrète l’ancien lutteur.



Birahim Ndiaye loue surtout les qualités techniques de Franc. «Il a été intelligent en se focalisant d’abord sur les mbapatts. Cela l’a beaucoup aidé à affiner sa technique en lutte pure», apprécie le consultant.



Mais Franc c’est aussi, selon Birahim Ndiaye, de la «force physique», de la «technicité», du «courage», du «sérieux» et de bonnes dispositions en «boxe». Son palmarès est riche de douze victoires en autant de sorties. Sa dernière victime : Forza.