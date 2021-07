Lutte : Bombardier-Balla Gaye 2 et Papa Sow-Siteu reportés

Le doute planait sur la tenue des combats Balla Gaye 2-Bombardier et Siteu-Papa Sow, prévus respectivement le 31 juillet et le 1er août, à cause de la propagation exponentielle de la Covid-19 dans le pays. C’est désormais officiel : les confrontations ont été annulées par les autorités sénégalaises.





Le gouverneur de Dakar, qui avait reçu, hier, une délégation des promoteurs conduite par Pape Abdou et Gaston Mbengue, a pris la décision d’ajourner les deux combats. Ceci pour éviter la propagation de la Covid-19 qui est en train de semer le chaos dans les hôpitaux.