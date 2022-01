Lutte : Bombardier bat Balla Gaye 2

C’est à une fin de combat entre Bombardier et Balla Gaye 2 au goût d’inachevé, à laquelle les amateurs de lutte ont assistée, dimanche, à l’arène nationale avec une victoire du "B 52" de Mbour par décision arbitrale.





Les deux corps à corps qui ont eu lieu lors de cette confrontation n’ont pas pu départager les deux lutteurs qui ont manqué d’inspiration.





Mais le plus marquant dans ce combat est la passivité des prétendants qui ont procédé à des balancements de bras à distance. Ce qui a poussé l’arbitre a donner des avertissements. Mais Balla Gaye 2 qui en avait plus que son adversaire à cause d’une sortie délibérée, est le premier à avoir cinq et sera finalement déclaré perdant.





Après Eumeu Sène-Lac de Guiers 2, Tapha Tine-Boy Niang, le combat Balla Gaye-Bombardier est le troisième grand choc qui s’est terminé par une victoire par avertissements.