Lutte : Bombardier, un dernier défi à relever face à Franc pour assurer sa retraite !

Il est le seul ténor de la génération des Mouhamed Ndao Tyson, Yékini, Moustapha Guèye à nouer son ngimb pour défier les plus jeunes. Bombardier pourrait actuellement être considéré comme le dernier des mohicans de cette épopée de lutteurs qui ont placé la barre haute de la discipline. A 47 ans, le B52 de Mbour va encore descendre dans l’arène, mercredi, pour affronter, l’invincible Franc de l’Académie Jambar Wrestling.







Si son adversaire est en pleine ascension et à la recherche d'une nouvelle victoire pour continuer sur sa dynamique, le B52 qui est au crépuscule de sa carrière, n'a d'autre objectif que de terminer en beauté son parcours qu’il a débuté lors de la saison 1994-1995 avec une victoire devant Thiaw Thiengo.

« Je veux relever le défi de battre Franc que l’on présente comme un futur grand champion. C’est vrai qu’il a fait ses preuves et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai accepté de l’affronter. Mais je dois montrer aux sénégalais que je ne suis pas encore fini. Je ne suis pas un lutteur qu’on donne un ultimatum. Franc n’a rien compris, mais le 1er mai il verra’’, soutenait Bombardier lors d’un face à face.





Malgré les trois défaites d'affilée concédées face à Eumeu Sène, Tapha Tine et encore Eumeu Sène, le Mbourois veut renouer avec le succès pour terminer comme il a commencé. En effet Bombardier avait démarré sa carrière en enchaînant 11 victoires en 13 combats en moins de 10 ans. Une performance qui lui avait permis de d’éjecter en 2002, Mouhamed Ndao Tyson, qui régnait en maître dans l’arène.







Mais après ce retentissant succès, Bombardier alterne les victoires et les contre-performances. Début 2011, il est battu par Yakhya Diop Yékini. Mais il prendra le dessus, deux années plus tard, à Bercy, en France, sur Baboye pour ensuite conquérir à nouveau le titre du Roi des arènes pour la deuxième fois, en battant Balla Gaye 2 lors de la saison 2013-2014. La saison suivante, il confirme son statut face à Modou Lô. Il perd son titre deux ans plus tard devant Eumeu Sène. Mais il se relance une nouvelle fois en 2022 en battant Balla Gaye 2.





Depuis lors, le B52 peine à retrouver son meilleur niveau. Il a enchaîné trois défaites et un revers contre Franc pourrait l’envoyer définitivement à la retraite.





Palmarès Bombardier

19 victoires

Balla Gaye 2 (deux fois)

Modou Lô

Balla Bèye 2

Thieck

Tyson (2 fois)

Mbaye Samb

Mame Ndiambane

Ibou Ndaffa

Zale Lô

Mor Nguer

Tapha Guèye

Boy Kaïré

Pape Cissé

Alioune Téré

El Hadji Guer

Manga III

Thiaw Thiengo





10 Défaites

Eumeu Sène (2 fois)

Tapha Tine (2 fois)

Yékini (3 fois)

Gris Bordeaux

Balla Bèye

Tyson Junior