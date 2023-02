Lutte : Bombardier victime d’une ''fêlure au coude''

Bombardier victime de blessure

Dimanche dernier, Bombardier a perdu son combat face à Tapha Tine, sur décision médicale. Après un accrochage qui a fini derrière les sacs de délimitation de l’arène, le B52 se tordait de douleurs au bras. Le Mbourois est revenu sur l’origine de sa blessure.





"Tout allait bien, mais, malheureusement, c’est en plein combat que je me suis blessé et l’arbitre a décidé d’arrêter le combat. Il y a eu un accrochage entre nous, parce qu’il n’y a pas eu beaucoup d'échanges de coup. C’est là que je me suis coincé le coude et j’ai senti un bruit et j’ai su que j’étais blessé’’, explique-t-il sur la chaine Youtube du promoteur Éric Favre.