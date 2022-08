Lutte : dix choses à savoir sur le beau palmarès de Balla Gaye 2

Le Lion de Guédiawaye a signé contre Gris Bordeaux, ce dimanche à l’Arène nationale, la 22e victoire de sa carrière. Le fils de Double Less a effectué 27 sorties en 17 ans de présence dans l’arène. Flashback en une dizaine d’étapes.



1. Son premier combat



C’était le 2 janvier 2005, contre Samba Laobé. Premier combat, première victoire.



2. Le plus grand nombre de combats en une année



2005. Six sorties, qui se sont toutes soldées par une victoire : Samba Laobé (2 janvier) donc, Dame Kandji (16 janvier), Papa Sow (5 février), Boulon (17 avril), Mame Goor Diouf (19 juin) et Saloum-Saloum (10 juillet).



3. Première défaite



Contre Issa Pouye. Le 12 mars 2006. Son septième combat.



4. Le jour où il a pris sa revanche



Parmi les trois lutteurs qui l’ont battu, Issa Pouye est le seul à avoir reçu les foudres du Lion de Guédiawaye lors de leur remake. C’était le 29 juillet 2007. Bombardier et Eumeu Sène lui ayant infligé un 2-0.



5. Plus longue série d’invincibilité



Du 10 juin 2006 (Bathie Seras) au 4 mai 2008 (Tyson Jr). La série a duré deux ans et s’est soldée par sept victoires.



6. Les lutteurs qui l’ont battu deux fois



Ils sont deux : Eumeu Sène (8 février 2009 et 2 avril 2015) et Bombardier (8 juin 2014 et 1er janvier 2022).



7. Les lutteurs qu’il a battus deux fois



Ce sont Modou Lô (21 mars 2010 et 19 janvier 2019) et Gris Bordeaux (31 mars 2018 et 7 août 2022).



8. Le combat qui l’a fait Roi des arènes



Sa victoire sur Yékini, le 22 avril 2012. Ce dernier était à ce moment-là invaincu.



9. Deux défaites d’affilée



Le 8 juin 2014, contre Bombardier, et le 2 avril 2015, face à Eumeu Sène.



10. Les années où il n’a pas combattu



En dehors de 2020 et 2021, à cause de la pandémie de Covid-19, il est resté en retrait en 2016 et 2017. Il revenait de deux défaites de rang, contre Bombardier (8 juin 2014) et contre Eumeu Sène (2 avril 2015). Après cette pause, il reprendra service le 31 mars 2018 pour s’imposer contre Gris Bordeaux et se relancer.



LES 27 COMBATS DE BALLA GAYE 2



Victoires (22)



Samba Laobé (2 janvier 2005)



Dame Kandji (16 janvier 2005)



Papa Sow (5 février 2005)



Boulon (17 avril 2005)



Mame Goor Diouf (19 juin 2005)



Saloum-Saloum (10 juillet 2005)



Bathie Seras (10 juin 2006)



Boy Sèye (30 juillet 2006)



Coly Faye (4 février 2007)



Ousmane Diop (13 mai 2007)



Issa Pouye (29 juillet 2007)



Mbaye Diouf (9 décembre 2007)



Tyson Jr (4 mai 2008)



Tapha Guèye (3 mai 2009)



Modou Lô (21 mars 2010 et 19 janvier 2019)



Balla Bèye 2 (1er août 2010)



Tyson (31 juillet 2011)



Yékini (22 avril 2012)



Tapha Tine (2 juin 2013)



Gris Bordeaux (31 mars 2018 et 7 août 2022)



Défaites (5)



Issa Pouye (12 mars 2006)



Eumeu Sène (8 février 2009 et 2 avril 2015)

Bombardier (8 juin 2014 et 1er janvier 2022)