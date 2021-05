Lutte : Eumeu Sène Sort (enfin) de son silence

Présent dimanche dernier à l’arène nationale, lors du combat qui opposait Boy Casa à Rambo, et Bombardé de questions, l’ancien Roi des Arènes s’est livré sur ses probables combats contre Balla Gaye 2 et Gouye gui. Sa première sortie depuis sa dernière défaite face à Lac 2.



‘’Je suis dans mes entraînements depuis mon dernier combat. J’ai entendu quelqu’un (un homme d'affaires gambien) dire qu’il allait m’offrir une voiture et une maison si je prenais ce combat (Rires). C’est le sport. Balla Gaye 2 a des combats qu’il prépare et je ne peux que prier pour lui. Je suis dans mon coin et je me prépare en conséquence pour mes prochaines sorties’’ affirme le leader de l’écurie Tay Shinger dans les colonnes de « SunuLamb».



Et s’agissant du combat qui pourrait l’opposer à Gouye Gui à la demande des amateurs, il répond : ‘’Les gens en parlent. C’est un combat qui est démarché, comme d’autres combats d’ailleurs. Les amateurs me verront dès que je serai prêt’’