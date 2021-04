Lutte : Gaston Mbengue à la recherche d’un second adversaire pour Balla Gaye2

Gaston Mbengue promoteur de lutte

C'est un Gaston Mbengue très remonté qui s’est confié à Sunu Lamb. Le promoteur de lutte estime que Eumeu Sène et Gris Bordeaux sont à la traîne, leur valeur marchande est en baisse. Gaston a vu sa proposition refusée par les 2 lutteurs soi-disant que ladite somme est insuffisante.





Pour lui, cela fait longtemps que Gris ainsi que Eumeu ne convainquent plus et enchaînent les séries de défaites dans l’arène, donc ils n’osent pas réclamer 100 millions. " Eumeu Sène a le plus de défaites au Sénégal. Même s’il a fait des exploits", pense-t-il. Quant à Gris Bordeaux, il n’a plus gagné de combat depuis 2015 contre Tyson. Il en est à sa 6e année de défaites".