Lutte : Gaston se fâche contre Lac 2 et Eumeu Sène

L’issue du combat Lac de Guiers 2-Eumeu Sène, qui était tant attendu, a laissé un goût amer aux amateurs et au promoteur Gaston Mbengue.La confrontation, qui s’est soldée par la victoire de Lac 2, par décision arbitrale, a suscité l’ire de Gaston Mbengue. ‘’Le duel entre Eumeu Sène et Lac de Guiers 2, c'était un non-combat. Ils ont déçu tout le monde. On ne peut pas payer à deux grands lutteurs des dizaines de millions pour des balancements de bras jusqu’à la fin du combat’’, regrette-t-il sur les ondes de la Rfm.Selon le ‘’Don King’’ de l’arène sénégalaise, ‘’les amateurs n'ont pas passé toute la journée à l’arène nationale pour ce genre de combat. C’était tout sauf un grand combat’’.