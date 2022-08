Lutte : Gris Bordeaux a déjà un autre combat, et c’est du lourd

Moins de dix jours après sa défaite contre Balla Gaye 2, Gris Bordeaux connaît déjà son prochain adversaire. Il s’agit de Ama Baldé.



Le combat est prévu le 5 février 2023. D’après Les Echos, qui donne l’information, l’affiche est montée par le promoteur Ibrahima Diop de Cadior production. Elle a été ficelée hier, mardi, d’après le journal.



Les camps des deux lutteurs ont bien accueilli la nouvelle. «C’est un combat que le monde de la lutte voulait. On a cinq à six mois pour le préparer, donc on a largement le temps», a déclaré Khalifa Dia, le manager de Gris Bordeaux dans Les Echos.



Abdou Bakhoum, le manager de Ama Baldé, en écho : «Notre combat contre Gris s’imposait depuis des années. Nous avons balayé tous ses lieutenants, il devait être le prochain adversaire d’Ama Baldé dans cette écurie (Fass). On voulait être sûr de sa bonne santé avant de le prendre. Là, il est en forme au regard de son récent combat.»



Ama Baldé devait initialement affronter Modou Lô. Mais avec la blessure de ce dernier, le combat a été renvoyé sine die.