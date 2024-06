Lutte : Gris Bordeaux-Ama Baldé, un choc pour se racheter





Ils reviennent tous d’une défaite et voudront sans doute goûter de nouveau à la saveur de la victoire pour relancer leur carrière dans la lutte avec frappe. Ama Baldé (Falaye Baldé) et Gris Bordeaux (Fass-Ndakaru) s’affrontent ce dimanche à l’Arène nationale. Une affiche qui s’annonce ainsi comme un choc de la réhabilitation pour les deux lutteurs.





D’abord pour le Tigre de Fass, un des vétérans de l’arène qui traverse des moments sombres. En effet, depuis sa victoire sur Tyson en 2015, le leader de Fass n’a plus connu de succès. Lors de ses deux derniers combats, Gris a mordu la poussière face à Balla Gaye 2 (en 2018 et en 2022). Depuis lors, il n’est plus descendu dans l’arène. Ce dimanche, il doit sortir le grand jeu pour surclasser son adversaire.