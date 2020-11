Lutte : La date du combat Modou Lô-Ama Baldé fixée

Selon Sunu Lamb, la date du combat entre Modou Lô et Ama Baldé a été dévoilée.La structure Luc Nicolai and Co envisage d’organiser ce combat en mai prochain.D'après le journal, le huis clos n’est pas exclu en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.