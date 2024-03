Lutte : la pique de Aziz Ndiaye à Makane Mbengue

Makane Mbengue de Gaston productions a coupé l’herbe sous le pied à Baye Ndiaye d’Albourakh productions. Le premier a signé Reug Reug pour un combat avec un adversaire et à une date à déterminer. Pourtant au même moment, le second démarchait le Thiaroyois pour l’opposer à Boy Niang 2.



Après avoir suggéré à son frère une alternative avec deux grosses affiches (Boy Niang 2-Siteu et Gris-Ama) pour la date du 30 juin, Aziz Ndiaye a lancé une pique au fils de Gaston Mbengue sans le nommer. «Albourakh n’est pas dans la logique de ferrer un lutteur, suggère l’ancien promoteur dans des propos repris par Record. Signer un lutteur sans déterminer son adversaire n’amène que des blocages. Par expérience, je dis que le promoteur ne va rien gagner là-dessus. Parce que l’autre lutteur ne manquera pas de lui faire du chantage.»



L’homme d’affaires d’expliquer : «Aujourd’hui le camp de Boy Niang 2 peut se dire qu’un autre promoteur a déjà signé avec Reug Reug; pour me convaincre, il lui faudra débourser beaucoup d’argent. Maintenant, ils sont obligés de chercher un adversaire à Reug Reug. Ce que j’ai dit à Baye, c’est de ne pas ferrer un lutteur. Les potentiels adversaires de Reug Reug, présentement, se résument entre Boy Niang 2 et Lac de Guiers 2. Et ces deux peuvent faire monter les enchères.»