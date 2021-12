Lutte : Le combat Ama Baldé-Modou Lô reporté

Le report qui planait sur le combat Modou Lo- Ama Baldé est désormais officiel. Ce choc, initialement prévu le 25 décembre prochain, a été reporté au 13 janvier 2022.





La structure Luc Nicolaï and Co, l’organisateur du combat, a fait l’annonce aujourd’hui, lors d’une conférence de presse après sa rencontre avec le Cng. Le promoteur et les managers des deux lutteurs sont tombés d’accord pour son ajournement.