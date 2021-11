Lutte : le face à Face Tapha Tine vs Boy Niang 2 a avorté

Prévu, ce jeudi soir, au Stadium Iba Mar Diop, le face à face qui devait opposer Tapha Tine à Boy Niang 2, ne s'est finalement pas tenu.





C'est ce qu'on appelle un gâchis. Attendu par les amateurs de la lutte, le duel verbal qui devait opposer Tapha Tine à Boy Niang, est tombé à l'eau. Selon le présentateur Lamine Samba, cela n'a rien à voir avec la Télévision Futurs Médias (TFM), qui assurait le retransmission en direct. Il précise que c'est plutôt entre le promoteur et celui qui devait assurer les lumières et la sonorisation. Sachant que Pape Thialis Faye qui a monté cette belle affiche n'a pas honoré son contrat, le chargé de la sonorisation et des lumières a décidé de couper les micros et d'éteindre l'éclairage, renseigne le présentateur du face à face. Du coup, le face à face ne pourra se tenir dans ces conditions, a-t-il ajouté. C'est une grosse déception pour le public qui avait payé pour assister à cet évènement.