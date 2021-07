Lutte : Le sort des combats Balla Gaye 2-Bombardier, Siteu-Papa Sow entre les mains du gouverneur de Dakar

Après l'annulation des combats de lutte qui devaient se tenir, dimanche dernier, à l'Arène nationale, faute de service d'ordre, le doute plane sur la tenue des chocs Bombardier-Balla Gaye 2, le 31 juillet, et Siteu Papa Sow, le 1er août.





Pour sauver la fin de la saison, une délégation de promoteurs composée de Pape Abdou Fall, Thialis Gaston Mbengue ont rencontré, hier, le gouverneur de Dakar Al Hassane Sall. L'autorité administrative va donner sa position sur la question.