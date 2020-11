Lutte : Les mises en garde du nouveau président du CNG

À peine installé, le nouveau président du CNG menace et avertit.«Il y a des acteurs indirects qui ne comprennent pas et veulent imposer leur loi à la lutte, mais ça, c’est fini», a-t-il prévenu dans un entretien avec Source A.Bira Sène de jurer qu’il va réorganiser la lutte.«Les gens travailleront pour mettre des textes solides afin de protéger la lutte. Ceux qui parlent ne luttent pas, on ne peut pas bâtir la lutte alors que les acteurs principaux ne sont pas intéressés. Ce sont toujours des acteurs indirects qui perturbent la lutte (…) Tout le monde veut décider à la place du président du Cng, ce qui n’est pas possible», a-t-il encore martelé.