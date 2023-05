Lutte : Lynchés suite à leur audience avec Macky Sall, Gris Bordeaux et Cie brisent le silence

Le lundi 8 mai dernier, les acteurs du sport le plus populaire au Sénégal ont été reçus au palais de la République. Lutteurs, anciennes gloires, communicateurs traditionnels, promoteurs et sponsors ont répondu présent à cette invitation du chef de l'État, Macky Sall. Ce dernier, attentif aux doléances de ses hôtes, a pris une pléthore d'engagements à la sortie de cette rencontre, dont la mise en place d'un fonds de promotion de la lutte de 500 millions pour accompagner les promoteurs, la création de 330 emplois et la mise en place d'une mutuelle de santé.





Cependant, ce moment de communion n'a pas plu à une bonne partie du public qui a décrié ce rapprochement, notamment sur les réseaux sociaux. Face à ces critiques, les principaux intéressés se devaient de réagir et ils l'ont fait.





Ce samedi 20 mai, plusieurs lutteurs réunis autour du président de l'association des lutteurs du Sénégal, Gris Bordeaux, ont organisé une conférence de presse à l'arène nationale. "Les spéculations vont bon train, surtout dans ce contexte politique très tendu", a lancé le tigre de Fass. Il poursuit : "Marqué par une bipolarisation. avec d'une part, le camp du pouvoir et celui de l'opposition (...) en tant que citoyen et acteur de développement, nous nous devons de répondre à son appel".





Gris Bordeaux, qui s'est réjoui des engagements pris par le chef de l'État en faveur des acteurs de la lutte, a précisé que malgré le caractère apolitique de son association, ses membres restent des citoyens et peuvent s'engager dans le camp de leur choix. "Nous n'admettrons jamais la politisation de l'association nationale des lutteurs du Sénégal et nous restons sur nos principes de base. Convaincu qu'elle gardera son impartialité", a assuré Gris Bordeaux.





D'un félin à l'autre, le Tigre de Fass a passé le micro au lion de Guédiawaye. "Celui qui aide la lutte, nous devons aussi l'aider, c'est ce qui est normal. La lutte est pour nous tous", a lancé Balla Gaye 2.