Lutte : Modou Lo-Ama Baldé encore reporté

Le choc entre le Roi des arènes, Modou Lo, et Ama Baldé n’aura plus lieu le 13 mars prochain, comme le prévoyait le promoteur Luc Nicolaï. L’affiche vient d’être reportée, selon wiwsport, à cause d’une blessure de Modou Lo aux ligaments croisés.





Pourtant, le lutteur des Parcelles-Assainies était annoncé, hier, à Dakar, en provenance de la France pour son face-à-face avec le Pikinois.





C’est le nième report de ce combat très attendu par les amateurs de la lutte avec frappe.