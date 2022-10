Lutte : Modou Lô annonce une grande nouvelle

Modou Lô est le Roi des arènes. Depuis qu’il a détrôné Eumeu Sène, il y a trois ans, il n’a pas lutté. Le 27 mai dernier, il devait affronter Ama Baldé, mais une blessure à l’épaule avait conduit à l’annulation du combat. Le chef de file de l’écurie Rock énergie annonce que le pause est terminée.



D’après Les Échos, Modou Lô a déclaré que son épaule est guérie et qu’il aura un combat en 2022-2023. «Je me sens en pleine forme. Je vais revenir dans l’arène cette saison», a-t-il déclaré hier, mercredi, en marge du baptême du fils d’un de ses amis.



Mais auparavant, le Parcellois devra suivre les prescriptions du CNG pour les lutteurs revenant de blessure. Il dit : «Je vais juste suivre le même protocole que j’avais suivi, afin d’avoir un certificat de guérison. Je dois encore faire des analyses et des radios pour confirmer que ma blessure est complètement guérie.»