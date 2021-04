Lutte : Ombre sur le duel Modou Lô-Ama Baldé

L’incertitude plane sur la tenue du combat Modou Lô-Ama Baldé, cette saison. Le promoteur, Luc Nicolaï, qui l’a ficelé, n’arrive pas à le régulariser et à trouver une date pour l’organiser. Et dans le camp des deux lutteurs, on ne sait plus sur quel pied danser.





Après Jules Baldé, frère d’Ama, c’est le président de l’écurie Rock Energie, Khadim Gadiaga, qui est monté au créneau, pour mettre la pression sur le promoteur.





«Avec Luc Nicolaï ou sans lui, le combat Ama Baldé-Modou Lô se tiendra. S’il n’est pas prêt pour l’organiser cette saison, on va trouver des alternatives pour que le combat puisse avoir lieu. Si Luc Nicolaï n’est pas prêt, on va trouver une solution. Je ne veux pas parler du mois de décembre ou pas. Le combat se tiendra cette saison», a fait savoir Khadim Gadiaga dans les colonnes du quotidien «Sunu Lamb».





Le président de l'écurie Rock Energie de poursuivre : «Notre objectif est que le combat se tienne cette saison. Elle sera prolongée, elle ne sera pas fermée fin juillet. Donc, le combat se tiendra au cours de cette saison. Si Luc Nicolaï n’est pas prêt, moi Khadim Gadiaga, je prendrai mes responsabilités pour trouver d’autres alternatives pour que Modou Lô et Ama Baldé puissent en finir», prévient-il.