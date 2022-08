Lutte : pourquoi Aziz Ndiaye a pris ses distances avec Balla Gaye 2

Aziz Ndiaye était au cœur de la préparation de Balla Gaye 2 lors de ses derniers combats. Il s’affichait presque partout à ses côtés, même le jour J, jusqu’au milieu de l'enceinte et le coup d’envoi de l’arbitre. Mais pour la prochaine sortie du Lion de Guédiawaye, contre Gris Bordeaux, le 7 août, le promoteur a disparu des radars de l'entourage du fils de Double Less. D’aucuns en ont déduit qu’il existerait une brouille entre les deux hommes.



Dans son édition de ce mardi, Record a recueilli quelques témoignages qui renseignent que même s’il ne s’est pas fâché avec Balla Gaye 2, Aziz Ndiaye a décidé de prendre ses distances avec lui et avec la lutte en général. «Je ne peux pas dire qu’il y une séparation, prévient une source du journal sportif. Ce que je peux affirmer, c’est que vous ne verrez plus Aziz Ndiaye accompagner Balla Gaye 2 dans un combat de lutte. Aziz a pris ses distances avec tout ce qui touche à la lutte.»



Une autre source renchérit : «Il (Aziz Ndiaye) ne sait même plus ce qui se passe dans l’arène. Il ne suit plus les informations de la lutte.» Avant d’ajouter : «Aziz Ndiaye estime qu’il ‘appartient’ à tous les lutteurs. De ce fait, il ne peut plus s’afficher aux côtés de Balla Gaye 2 comme il le faisait avant. Mais lui et Balla Gaye 2 restent des amis. Et il supporte toujours le Lion de Guédiawaye.»