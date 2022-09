Lutte : pourquoi Manga 2-Tapha Guèye ne s’est jamais tenu

Lorsque Tapha Guèye était au sommet de son art, il avait battu tous les lutteurs sérères de premier plan : Alioune Diouf, Mame Ndieumbane, Ibou Ndaffa… Manga 2, qui était l’exception, voulut affronter le Fassois pour laver l’affront. Mais le combat entre les deux lutteurs ne s’est jamais tenu et ne se tiendra jamais. La raison : l’ancien vice-président du CNG Cheikh Tidiane Ndiaye avait posé son veto.



«J’aimais l’écurie Fass, confesse, dans un entretien avec Sunu Lamb, celui qui a démissionné du CNG en 2013. Je me suis opposé à l’organisation du combat entre Tapha Guèye et Manga 2, malgré l’insistance de ce dernier. Le champion sérère ne cessait de réclamer ce combat car, Tapha Guèye avait fait des ravages dans les rangs sérères. J’ai refusé ce combat pour la bonne et simple raison qu’il pouvait dépasser le cadre de la lutte.»