Lutte: Premier face-à-face Modou Lo/ Ama Baldé, le 22 janvier

La date du premier face-à-face entre Modou Lo et Ama Baldé est désormais connue. En conférence de presse hier en compagnie du lutteur de Pikine, le promoteur Luc Nicolaï a dévoilé la date du face-à-face qui aura lieu le 22 janvier prochain, informe ‘’Walf Quotidien’’.



« La cérémonie aura lieu le samedi 22 janvier au Monument de la Renaissance à partir de 21h. Elle sera ouverte au public. Un jour qui coïncide avec la veille des élections territoriales prévues le lendemain dimanche. Cela n’est pas un problème puisque c’est un jour de fête. Je ne vois rien qui puisse venir perturber l’évènement », a rassuré le promoteur, Luc Nicolaï.



Pour ce qui concerne la sécurité, il a répondu: "Que personne ne s’inquiète. Pourquoi avoir peur? Il n'y a aucune raison de se prendre la tête. Toutes les forces de l’ordre de ce pays ne peuvent pas être occupées ce jour-là. D’ailleurs pour une rencontre Ama face à Modou Lô, nous n’avons pas besoin de sécurité. Tout de même, je vous assure qu’il y aura bien la présence de forces de l'ordre''.



Et l’adversaire de Modou Lo d’ajouter : « S’il n'y a que mes supporters, il n’y aura aucun danger ».



S’agissant des Open-press de chaque lutteur dans leur fief à quelques jours de l'événement, le promoteur soutient que « L’enceinte est trop petite pour accueillir tout le monde. Et certains évoquent la proximité des tribunes à la surface de lutte qui peut par moment occasionner un débordement. Parce que des supporters peuvent jeter des objets aux accompagnateurs des lutteurs. Pour l’instant, aucune autre solution de délocalisation n’a été trouvée. Alors il va falloir s’y adapter ».



Pour sa part, le fils de Falaye Baldé se dit être prêt pour ce combat tout en déclarant qu’il sera le roi des arènes : « Je suis prêt. Cela fait longtemps que je prépare ce combat. Je connais bien mon adversaire et je sais que je serai bientôt le roi des arènes. J’y crois fermement »