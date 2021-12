Lutte - Réponse de Bombardier à Balla Gaye 2 : ‘’Je préfère mourir que fuir’’

Bombardier répond à Balla Gaye 2

Le B52 de Mbour, Bombardier, a répliqué à la pique lancée par Balla Gaye 2. L’ancien Roi des arènes a organisé à son tour, hier, un open presse à l’entrée du stade Caroline Faye de Mbour pour, entre autres, répondre au Lion de Guédiawaye.





‘’Balla Gaye 2 dit qu’il va me corriger. Je lui réponds juste que ce sont des propos en l’air. Et que cela ne m’ébranle aucunement. Je ne suis pas un homme qu’on corrige, je préfère mourir que fuir. Je ne suis pas un lutteur qu’on dirige’’, a répliqué le lutte de Mbour.