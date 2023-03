Lutte : Reug Reug-Sa Thiès, un verdict litigieux

Le lutteur Reug Reug a été déclaré vainqueur du combat l’opposant à Sa Thiès, ce dimanche à l’Arène nationale.





Le choc entre ces deux jeunes protagonistes réputés n’a duré qu'une 1 minute 46 secondes avant que le pensionnaire de Thiaroye prenne le dessus sur le frangin de Balla Gaye n°2. D’un plaquage impeccable, Reug Reug a envoyé au tapis Sa Thiès. Mais avant cette action qui a permis aux arbitres de donner un verdict, Reug Reug semble être tombé sur ses quatre appuis, synonyme de chute dans la lutte avec frappe.





En effet, quelques secondes après le coup de sifflet de l'arbitre, Sa Thiès a déclenché une bagarre qui s’est terminée par un corps-à-corps. Son adversaire avait saisi ses deux jambes, mais Sa Thiès recule et imprime son poids sur Reug Reug qui a semblé poser ses mains et ses genoux sur le sol. Croyant que son adversaire a fait une chute, Sa Thiès arrête le combat pour jubiler, mais l’arbitre ne bronche pas et les rappelle dans l’arène. Sa Thiès revient et continue d’attaquer son adversaire de manière hasardeuse.