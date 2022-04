Lutte - Sa Thiès prévient Reug Reug: ‘’J’attaque, je cogne et je gagne’’

Sa Thiés Prévient Reug Reug

A l’instar du deuxième titre de Fass, Moustapha Guèye, le slogan de Sa Thiès est ‘’J’attaque je cogne et je gagne’’. Et le fils de Double Less ne compte pas changer de stratégie même face à son prochain adversaire, Reug Reug.





‘’C’est ce que j’ai fait lors de ma dernière confrontation. Jusqu’à présent je n’ai pas encore changé de stratégie. Je ne vais pas changer de stratégie contre lui. Livrer un combat ce n’est pas difficile, c’est la préparation d’un affrontement qui est complexe. La lutte est une affaire d’hommes et celui qui perd aura honte’’, a fait savoir le frangin de Balla Gaye dans un entretien avec Sunu Lamb.





Interpellé sur des propos du tombeur de Gouy Gui qui prétend être dix mille fois meilleur que lui, il dit : ‘’Reug Reug est un habitué, lui, qu’il fanfaronne. S’il dit être meilleur que moi, il doit le démontrer lors de notre combat. En tout cas, ça me fera beaucoup de plaisir. Je crois en mes capacités et mes qualités. Pour dire vrai, il ne m’empêche pas de dormir.’’