Lutte : Sa Thiès, trois gros bras sur son chemin

Sa Thiès devrait bientôt connaître son prochain adversaire. Le frère de Balla Gaye 2 pourrait rencontrer Tapha Tine, Reug Reug ou Papa Sow. Source A, qui donne l’information dans son édition de ce mardi 15 mars, indique que Gaston production est en train de démarcher ces trois gros bras pour Sa Thiès.



Tapha Tine et Reug Reug reviennent de victoires, respectivement, contre By Niang et Gouy Gui. Papa Sow, pour sa part, n’a ni gagné ni perdu face à Siteu. Le face-à-face ne s’était finalement pas tenu à cause de la blessure de l’ancien Fassois.



Gaston production a déjà ficelé trois combats. Il s’agit de Balla Gaye 2-Gris Bordeaux, Eumeu Sène-Bombardier et Boy Niang-Balla Gaye 2.