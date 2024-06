Lutte : Siteu met en garde Modou Lô

Après Ama Baldé et Boy Niang 2, le roi des arènes, Modou Lô, tend la perche à Siteu. Le lutteur de Diamaguene lui promis l’enfer.



« J'entends les détracteurs dire que mon combat contre Modou Lô est une combine. Ils gâchent leurs salives à vouloir discréditer le combat. Je respecte Modou Lô, mais il verra quand j'en finirai avec lui. Il ne fera pas le poids devant moi », charge le poulain de Max Mbargane, repris par Record.



Il y a quelques jours, rappelle le journal spécialisé, le «Tarkinda» lançait à qui veut l’entendre qu’il est « meilleur que (le roc des Parcelles Assainies) sur tous les plans ».



« La couronne doit appartenir à Siteu. Je livre ce combat pour fermer la bouche de mes ennemis. Que Modou Lô soit prêt sur tous les plans : la bagarre comme la lutte pure. Il vivra pire que Papa Sow. Je le respecte: Mais dans l'arène, je suis meilleur que lui. Les gens seront d'accord, quand ils me verront le jour J », défiait-il.



Le combat royal entre Modou Lô (Rock Énergie) et Siteu (Lansar), décroché par la structure Jambaars Productions, devrait avoir lieu en novembre prochain.