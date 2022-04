Lutte : Siteu-Papa Sow, un autre promoteur remplace Pape Abdou Fall

Siteu-Papa Sow se tiendra d’ici à la fin de la saison. Ce combat était initialement organisé le 5 décembre dernier. Mais quelques minutes avant le coup d’envoi, un batteur du premier lutteur agresse le second. Constatant l’incapacité de la victime à combattre, les arbitres avaient prononcé un «sans verdict».



Le CNG est par la suite entré dans la danse en rapprochant les trois parties sous contrat, le promoteur et les représentants des deux lutteurs. Il était question de retenir une nouvelle date pour le combat, mais l’affaire n’aboutira pas.



Siteu et Papa Sow vont bel et bien s’affronter, mais ce ne sera pas pour Pape Abdou Fall. Le journal spécialisé Sunu Lamb renseigne dans son édition de ce jeudi que ce dernier est suppléé par Jambaar Productions. Il s’agit d’une nouvelle structure de lutte dont le premier combat dans l’arène, Sokh-Franc, aura lieu le 22 juin prochain.