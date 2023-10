Lutte : tombeur de Zoss, Ada Fass décroche un poids lourd

Ada Fass a effectué un pas de plus dans la cour des grands de l’arène. Le Fassois a dominé Zoss, dimanche à l’Arène nationale. Ce succès en poche, il tient l’occasion de s’avancer encore plus vers les VIP. Il va affronter Gouy Gui.



Reprise par Les Échos, l’information est donnée par l’ancien lutteur Papa Sow de Jambars productions. Ce dernier n’a pas précisé la date du combat.



Toutefois, rapporte le journal, Gouy Gui a déjà ouvert les hostilités. «Aujourd’hui, personne ne peut éviter Ada Fass, qui est un lutteur populaire et qui a rempli à chaque occasion l’Arène nationale. Mais je ne suis un escalier pour aucun lutteur», avertit-il dans Lutte TV dans des propos relayés par Les Échos.