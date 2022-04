Lutte : un Lion du foot a payé l’opération de Modou Lô

Le Lion du foot Pape Alioune Ndiaye (32 sélections, 2 buts) a permis à Modou Lô de subir son opération à l’épaule. «Il a tout pris en charge, a confié le chef de l’écurie Rock énergie sur Lutte TV, reprise par Record. Il m’a mis en rapport avec un médecin turc. Je suis partie en Turquie et l’opération s’est déroulée parfaitement.»



Mais l’opération aurait pu être supportée également par deux autres grandes personnalités du sport sénégalais. Il s’agit de Ngagne Desagana Diop et Gorgui Sy Dieng.



Le premier est un basketteur international à la retraite. Il a évolué en NBA et est en ce moment membre du staff des Lions.



Le second est l’un des piliers de la sélection nationale masculine de basket. Il évolue en ce moment chez les Hawks d’Atlanta en NBA.



D’après Modou Lô, Dieng et Diop «étaient également en train de voir où (il) pouvai(t) faire l’opération».