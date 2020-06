Lyon : Aulas "touché" pour Tapie

Sous le feu des projecteurs ces dernières semaines, le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, n’a pas digéré l’article que L’Equipe a consacré à son sujet lundi et intitulé "Seul au monde ?".









Le boss rhodanien a réagi à travers un communiqué diffusé ce mardi par l’OL. Le dirigeant assure avoir reçu plusieurs marques de soutien, dont une émanant de l’ancien président de l’Olympique de Marseille, Bernard Tapie, qui l’a beaucoup touché.







"Enfin, je tiens à votre disposition les très nombreux témoignages que j’ai reçus ce matin après la publication de votre double page, me réconfortant si j’avais besoin de l’être.





Après Guy Roux (invité sur RMC, samedi, ndlr) qui disait samedi dernier que le football français n’en serait pas là si j’étais resté au Conseil d’Administration de la Ligue, j’ai reçu, entre autres, un message de Bernard Tapie qui me rappelait 'Au moins nous, nous avons tenté et souvent même réussi à donner du bonheur à des gens qui ont peu l’occasion d’en avoir'.





Ce témoignage, comme les autres, me touche et montre que, tant sur la forme que sur le fond, vous avez, je crois, mal agi", a rétorqué Aulas à qui Twitter ne suffit visiblement plus pour s’exprimer…