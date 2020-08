Lyon bat Manchester City et se qualifié pour les demies de C1 !

Auteur d'un exploit contre Manchester City, l'Olympique lyonnais s'est qualifié pour le dernier carré de Ligue des champions grâce à un schéma tactique respecté à la lettre et un Dembélé sorti du banc décisif. Incroyable, mais mérité.









Buts : De Bruyne (69e) pour Manchester City // Cornet (24e) et Dembélé (79e et 87e) pour Lyon





Ils l'ont fait. Face à Manchester City et son Pep Guardiola, ils se sont qualifiés. Personne ne les attendait, personne n'avait misé sur eux. Tout le monde les voyait éliminés, tout le monde les voyait battus. Mais les Lyonnais ont tout renversé : les pronostics, le favori, l'Angleterre et la logique. Après avoir ouvert le score puis avoir subi l’égalisation, les Français ont composté leur ticket pour une demi-finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich en respectant les plans de Rudi Garcia et en montrant une efficacité de tous les instants, avec notamment un doublé de l'entrant Dembélé. Comme s'ils étaient faits pour cette compétition, comme s'ils disposaient d'une expérience et d'une réussite évidentes.





Croire au miracle





Muni de son 3-5-2, l'OL sait à quoi s'attendre. Laisser la possession de balle à l'une des meilleures équipes du monde, oui. Résister et défendre face à une armada de stars, oui. Subir des occasions et miser sur une certaine réussite, oui. Se présenter en victime expiatoire, non. Et ce, même si Marçal doit sauver son camp devant Jesus dès la troisième minute. Les Français croient en leur exploit, et il faudra se bouger pour leur enlever leur fol espoir.









Surtout qu'en milieu de première période, le scénario des anciennes confrontations se répète : encore une fois, l'improbable Cornet se montre décisif en ouvrant le score à la suite d'une bonne transmission de Marçal pour Toko-Ekambi. 1-0 pour Lyon, donc. Oui, 1-0 pour Lyon contre Manchester en quarts de finale de C1. N'en déplaise à Cancelo, Rodri ou encore Sterling. Lesquels se font stopper par la solidarité et la discipline rhodaniennes, quand ce n'est pas... Cornet qui se mue en pompier de service. À la pause, les Anglais sont donc éliminés par le septième de Ligue 1.





Le super remplaçant Dembélé





Mais voilà : City n'est pas n'importe qui, ses membres non plus et leur objectif - la victoire finale en C1 - date de plusieurs mois (voire de plusieurs années). Sans s'affoler, les Mancuniens accentuent leur domination et se font vite dangereux par De Bruyne. Lopes s'interpose... mais pas à la 69e minute, où le Belge termine une action collective sur une égalisation grâce à un service en retrait de Sterling.





Finalement, ce nul ne devient pas si étonnant que ça quand on sait que Lyon n'a pas perdu lors de ses quatre dernières rencontres de C1 face à des teams anglaises et que son adversaire a concédé l'ouverture du score lors de trois de ses quatre derniers succès dans la compétition. Sauf que l'OL est magique, ce samedi soir. La preuve, avec un pion de l'entrant Dembélé validée par la VAR à dix minutes du terme... puis un doublé du même attaquant en contre pour qualifier Lyon, qui profite de l'énorme performance d'Aouar et du très bon boulot défensif de Marçal en même temps que l'imprécision de Sterling et de Jesus. L'OL est qua-li-fié !











Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, García, Laporte, Cancelo - Fernandinho (Mahrez, 56e), Rodri (Silva, 86e), Gündo?an - De Bruyne, Sterling, Jesus. Entraîneur : Guardiola.





Lyon (3-5-2) : Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Cornet, Caqueret, Guimarães (Mendes, 70e), Aouar, Dubois (Tete, 74e) - Toko-Ekambi (Reine-Adélaïde, 86e), Depay (Dembélé, 75e). Entraîneur : Garcia.