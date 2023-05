Macky Sall aux lionceaux : « Pénalty bi rafetna, mbeuk bi dalna »

Après leur sacre durant la Coupe d’Afrique des Nations U17, les lionceaux étaient à l’honneur, ce dimanche, au Palais présidentiel. Le chef de l’Etat, Macky Sall, a tenu à l’occasion un discours enthousiaste que nous vous proposons en intégralité.











« Bienvenue à toutes et à tous au Palais de la République.

Le 13 mars dernier, j’accueillais, ici même,l’équipe nationale de football U20, vainqueur de la CAN de sa catégorie, après avoir reçu, le 5 février 2023, l’équipe nationale de football local, et celle du Beach soccer, respectivement vainqueurs du CHAN et de la CAN de football de plage.

Je me réjouis de vous recevoir aujourd’hui, ave c la même joie et la même fierté, chers Lionceaux, en compagnie votre encadrement et de vos parents, pour vous honorer au nom de la nation.

Vous avez marché sur les traces de vos grands frères. Il est juste que vous soyez reçus, remerciés et honorés pour le parcours historique que vous venez de réussir en offrant à notre pays sa première CAN U17.

Ce que je retiens de votre parcours, ce sont d’abordles valeurs fondamentales que vous avez incarnées.

Premièrement, vous avez fait montre de civisme et de patriotisme. Nous vous avons entendu chanter l’hymne national avec force et conviction, sans fausse note. C’est extrêmement important quand on est en campagne pour défendre les couleurs nationales. Cela montre que malgré votre jeune âge, vous étiez pleinement conscients de votre mission au service de la nation.

Deuxièmement, vous avez démontré de fortes qualités mentales indispensables à la culture de la gagne. Ce sont les qualités des grands compétiteurs, ceux qui ne renoncent jamais, même quand les circonstances ne sont pas favorables. C’est ce qui est arrivé en finale quand vous avez encaissé un but en début de match contre le cours du jeu. Nous vous avons vu rejoindre les vestiaires sereins et confiants, comme pour nous rassurer, et nous dire que la partie n’était pas perdue. Vous l’avez démontré de fort belle manière, en renversant le match en moins de 5 minutes.

Cette remontada réussie, est la marque des grandes équipes, qui déroulent patiemment leur football et profitent de la moindre occasion pour faire la décision.

Mieux, au coup de tête de l’ouverture du score sur corner de l’équipe adverse, vous avez admirablement répondu par un coup de tête victorieux, également sur corner, après avoir égalisé sur un pénalty imparable.

Pénalty bi rafetna, mbeuk bi dalna.

Troisièmement, nous avons apprécié votre maturité tactique, votre discipline individuelle et col lective , et votre sens du jeu dans la solidarité ; autant de qualités qui vous ont permis de réaliser un parcours sans faute, gagnant match après match, et faisant de chaque partie une finale.

Dem ba jeex fi la mana yem. Vos statistiques parlent d’elles-mêmes : meilleure équipe bien sûr, mais aussi meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur et meilleur gardien. Bravo !

Je voudrais qu’on applaudisse très fort toute l’équipe, avec mention spéciale pour le meilleur buteur Amara Diouf et le meilleur gardien Serigne Diouf.

Je voudrais vous remercier particulièrement, coach Serign e Saliou Dia , pour votre performance, votre coaching gagnant de la finale avec l’entrée de Mamadou Savané, auteur du but victorieux, mais aussi et surtout pour vos qualités de meneurd’hommes ; parce que pour réussir en petites catégories, il faut être à la fois entraineur et éducateur. C’est ce qui prépare les jeunes joueurs à développer leurs compétences sportives en alliant corps sain et esprit sain.

Pour l’occasion, j’ai personnellement apprécié le fair-play de nos jeunes joueurs vis-à-vis de leurs adversaires marocains qu’ils ont consolés en fin de match.

Je tiens à saluer ici l’équipe marocaine, qui n’a pas démérité, et féliciter le pays hôte, l’Algérie, pour la bonne organisation de la compétition quelques mois seulement après avoir accueilli avec succès le CHAN.

Je salue et félicite le Premier Ministre Amadou Ba, Ministre des sports, et ses équipes, Maitre Augustin Senghor, Président de la Fédération sénégalaise de football et les membres du Comité exécutif, ainsi que l’Administration du Ministère des sports et le staff technique, pour cette brillante performance qui confirme le standing de notre pays dans le concert des meilleures nations de football africain et mondial.

Comme je le dis souvent, derrière nos performances, il n’y a pas de hasard, mais despolitiques publiques soutenues d’investissement dans les infrastructures sportives, d’encadrement et d’accompagnement de nos équipes nationales, toutes catégories confondues.

Chers Lionceaux,

En vous recevant au Palais de la République, j’ai voulu vous offrir en exemple à notre jeunesse dont vous devenez désormais une source d’inspiration dans la quête de l’excellence.

Vous êtes entrés dans l’histoire. Vous avez honoré la nation sénégalaise. C’est pourquoi, pour vous dire merci, j’ai décidé de vous allouer, ainsi qu’à chacun des membres de la délégation de la CAN, une prime de 10 millions de fcfa.

Je saisis l’occasion pour annoncer que je procèderai prochainement à la décoration dans nos Ordres nationaux de tous nos sportifs champions d’Afrique toutes disciplines confondues au cours de cinq dernières années.

Je vous exhorte surtout, chers Lionceaux, à rester concentrés sur vos objectifs futurs, avec la même détermination, et la même culture de la gagne.

Je vous souhaite de devenir de grands professionnels dans les meilleurs championnats, etde monter en équipe nationale A pour plus de performances, plus de coupes, et bien sûr, plus de primes !

En attendant, la coupe du monde U17 est devant vous. Nous vous faisons entièrement confiance pour représenter dignement la nation. Nous prions pour vous, et vous disons bonne chance.

Allez-les Lionceaux, dem ba jeex, maanko wutiwaat ndam li ! Je vous remercie. »